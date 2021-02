Après Bateaux-Mouches, Eddy de Pretto dévoile Désolé Caroline (VIDEO)

Trois ans après le succès phénoménal de Cure, Eddy de Pretto nous revient avec un tout nouvel album et quelques histoires à raconter. Après nous avoir offert l'excellent Bateaux-mouches, il continue avec Désolé Caroline - à découvrir d'urgence. Pour ce nouveau chapitre, le jeune artiste désirait quelque chose de plus lumineux, de plus solaire et cela se ressent dans sa musique.

Ce nouveau single, Eddy de Pretto nous l'a offert via une session live, enregistrée en montage. Au programme, une tempête de neige (qui n'est pas sans rappeler l'ambiance qui s'est installée au Nord du pays depuis quelques jours). Il y évoque ici une amitié qui touche à sa fin... l'un ayant développé des sentiments plus profonds pour l'autre. "Désolé Caroline", martèle t-il.

Ce deuxième extrait annonce un album tout aussi prometteur que le premier... il faudra simplement patienter pour le découvrir !