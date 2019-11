Après avoir vu ça, vous voudrez travailler à Dubaï !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène aux Emirats et plus précisément à Dubaï ! Pourquoi ? Tout simplement parce que les policiers qui y travaillent circulent en voiture de compétition : accrochez-vous, ils roulent en Lamborghini, en Ferrari voir même en Chevrolet... on a vu pire !

Et vous, ça vous dit ?

Les voitures coûtent jusqu’à 550.000 euros ! Et ce n'est pas tout ! certains policiers sont en train de tester une moto volante composée de plusieurs drones pour circuler et surveiller les rues... Alors, ça vous donne envie de déménager ?