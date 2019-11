Après 64 ans de séparation, ils se retrouvent... et se marient !

Avis à tous les cyniques qui ne croient plus en l'amour ! Grâce à Au Féminin, on a trouvé LE couple qui va vous redonner foi en l'amour. Si si, c'est possible ! On vous emmène aux Etats-Unis, là où vivent Annette Callahan et Bob Harvey - tous deux âgés de 75 ans. Devinez quoi, ils se sont retrouvés après 64 ans... pour mieux se marier.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient déjà fous amoureux au lycée. Seul bémol, ils se sont perdus de vue... chacun a fait sa vie de son côté. Quand les deux se sont retrouvés célibataires, Harvey l’a contactée. Tenez-vous bien, eau moment de la revoir il lui a dit “Tu es magnifique, je t’aime”. Oui, vous pouvez lâcher une larme.

Nos félicitations aux mariés !