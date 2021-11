Après 6 ans d'attente, Adele dévoile enfin son nouvel album 30 !

Ces dernières semaines, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis avait dévoilé un premier extrait de son opus avec le titre Easy On Me. Un comeback sur les chapeaux de roues pour la star planétaire dont l'apparence et la nouvelle idylle amoureuse avec Rich Paul, un agent de sportifs, avaient davantage fait la une des magazines que ses projets musicaux. Alors que deux concerts ont déjà été annoncés à Londres les 1er & 2 juillet 2022, Adele était mise à l'honneur à la télévision américaine avec une interview aux côtés d'Oprah Winfrey ainsi qu'un concert absolument exceptionnel au Griffith Observatory à Los Angeles. L'occasion pour cette dernière d'interpréter quelques-uns de ses derniers tubes avant la sortie, ce vendredi 19 novembre, de son opus 30.

Ils l'auront attendu, rêvé. Six ans après 25, son troisième album, Adele vient enfin de révéler 30, son quatrième opus. Un disque de douze titres et environ une heure de musique que le public a pu découvrir dès minuit sur toutes les plateformes d'écoute. Annoncé par certaines sources proches de la chanteuse comme le meilleur projet de sa carrière, 30 s'est surtout construit en plein divorce de cette dernière. Un chagrin d'amour qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraîné, apparaissait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Cet album n'échappe donc pas à la règle puisque l'interprète de Rolling in the Deep affirmait elle-même : "Maman a eu beaucoup de grands sentiments récemment". Le ton est donné. Aussitôt, les critiques des grands magazines anglo-saxons pleuvent. Si certaines sont élogieuses, d'autres ne mâchent pas leurs mots.

Pour Le Figaro, le résultat est sans appel : "une grosse déprime ne fait pas un grand disque". Si la voix d'Adele demeure toujours aussi impressionnante, elle est "sans surprise". Quant aux tempos, ils sont qualifiés de "lents". La production, elle, n'est pas épargnée non plus puisqu'on la qualifie de "lourde". Une critique, qui, on le rappelle, n'engage que celui qui l'écrit. C'est d'ailleurs loin d'être l'avis du magazine Rolling Stone, qui affirme que "30 est le meilleur album d'Adele à ce jour". Selon le média américain, spécialiste de la musique depuis plusieurs décennies, la chanteuse parvient, une fois de plus, "partager avec brio ses sentiments". Des opinions qui divergent donc. Pas de quoi affoler la diva qui a battu un record d'audiences aux Etats-Unis avec son émission exclusive et qui devrait sans problème séduire des millions de fans avec ce quatrième album. Quant à savoir si elle entamera une tournée dans les prochains mois, il faudra encore se montrer patient. Cette dernière affirme vouloir attendre que la situation sanitaire soit plus stable. Son pire cauchemar ? Devoir annuler ses retrouvailles tant attendues avec le public.

Pour continuer d'écouter Adele et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !