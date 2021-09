Après 5 ans d'absence, Placebo est de retour avec le titre Beautiful James

Avec pas moins de 25 ans de carrière et plus de 13 millions de disques vendus à travers le monde, Placebo figure parmi les groupes de rock les plus iconiques de la planète. Alors que leur dernier album, Loud Like Love, remonte déjà à 2013, soit il y a plus de huit ans, Brian Molko et son complice de toujours, Stefan Olsdal, sont de retour avec de la nouvelle musique ! Pour l'occasion, c'est le titre Beautiful James qui a été choisi pour signer leur grand comeback. Un morceau très attendu puisque c'est le tout premier single dévoilé par le duo britannique depuis 2016 et le single Jesus’ Son. Décrit comme "aussi puissant que tendre - une œuvre d'art résolument provocatrice et finalement nécessaire", ce single apparaît déjà comme les prémices d'un huitième album pour Placebo. Du moins, c'est ce qu'espèrent leurs fans les plus fidèles !

En parallèle, il semblerait qu'une tournée mondiale soit dans les cartons pour le duo iconique. En effet, Placebo a déjà prévu quelques dates de festivals pour 2022, ce qui pourrait (hypothétiquement) être le signe d'un retour sur scène lors d'une tournée personnelle pour les deux artistes. L'occasion pour Brian Molko et Stefan Olsdal de faire entendre leur voix et de crier leur désarroi concernant la condition humaine comme ils l'ont toujours fait. "Si la chanson sert à irriter les prétentieux et les coincés, qu'il en soit ainsi. Mais il reste impératif pour moi que chaque auditeur y découvre son histoire personnelle - je ne veux vraiment pas vous dire ce que vous devez ressentir…" confiait le leader du duo lors de la sortie du titre Beautiful James.

