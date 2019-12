Après 25 ans, Mariah Carey est enfin numéro 1 avec All Want For Christmas

Elle l'a fait ! Il y a quelques semaines, tous les pronostics plaçaient Mariah Carey au sommet des charts avec All I Want For Christmas. Et évidemment, la diva a réussi son exploit - même 25 ans après la sortie du titre. Alors on vous l'accorder, l'idée que la chanson culte puisse n'obtenir la première place qu'en 2019 peut sembler surprenante. Et pourtant, All I Want For Christmas n'a jamais été numéro 1 (en 2017 et 2018, la chanson plafonnait à la troisième place).

We did it ????❤️???????????? https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

"On l'a fait !", a ainsi commenté Mariah Carey sur Twitter. Cette année encore, nous avons (tous) passé le titre en boucle. Mais si jamais vous voulez vous renouveler un peu, sachez que Taylor Swift compte bien briller pendant les fêtes avec Christmas Tree Farm.