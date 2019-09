Après 10 enfants, cette famille écossaise accueille son premier garçon !

Félicitations à Alexis et David Brett ! Ils viennent d'être parents pour la onzième fois et non, ce n'est pas anodin. Alors que la semaine dernière, nous vous parlions du premier garçon né dans un petit village Polonais depuis 10 ans, place maintenant à Cameron. La petite fille vient de rejoindre cette famille nombreuse (déjà composée de 10 enfants) et devinez quoi, c'est une fille ! La petite complète la fratrie formée par Campbell, Harrison, Corey, Lachlan, Brodie, Brahn, Hunter, Mack, Blacke, Rothagaidh.

First mum in Britain to have 10 boys in a row finally gives birth to baby girl https://t.co/ZkO2ifioZR pic.twitter.com/MnX6TOmcoy — Sunday Mirror (@TheSundayMirror) September 7, 2019

« Lorsque les résultats sont parvenus, Harrison a ouvert l'enveloppe parce que j'étais trop nerveuse. Quand nous avons réalisé que c'était une fille, nous avons été émerveillés. Cela semble idiot parce que c'est du 50-50, mais nous avons été surpris quand même », a expliqué la maman. "On nous a souvent demandé si nous avions eu autant d'enfants parce que nous espérions cette fille insaisissable. Je peux honnêtement répondre non. Cameron n'était pas prévue, mais j'étais tout de même heureuse, et si un autre garçon avait été sur le chemin, cela ne m'aurait pas dérangé", poursuit-elle au Daily Mail. A écouter les parents, Cameron a déjà charmé ses grands frères !