Apple : Mise à jour d'iOS 14.5, on fait le point !

Apple met un point d'honneur à offrir le meilleur à ses consommateurs : voilà pourquoi, de temps en temps, votre iPhone se met en veille pour faire peau neuve : oui, on vous parle bien de la mise à jour d'iOS. Mais alors, que réserve la mise à jour d'iOS 14.5 ? On fait le point.

Peut-être vous êtes vous réveillé(e) un matin avec un tout nouveau téléphone. Du moins, de l'intérieur. On le savait, cette mise à jour nous offrirait de nouveaux émojis : des familles plus inclusives, un vaccin (pandémie oblige), un coeur qui semble se remettre, un coeur en flamme... bref, nous avons de quoi faire. Ce qui est important ici, c'est la façon qu'a eu Apple de vouloir se rapprocher au maximum de toutes les formes de familles : ainsi, vous aurez possibilité de customiser les personnages séparément. De cette manière, plus de combinaisons sont possibles.

Plus inclusif

Mais, ce ne sont pas les uniques nouveautés ! Sur une note plus sérieuse, cette mise à jour vous permet désormais de déverrouiller votre téléphone depuis votre Apple Watch tandis que Siri présente de nouvelles options.

Vous voilà donc prêt(e) à créer les émojis qui vous ressemblent !