Apple met définitivement fin à son logiciel iTunes, on vous explique les détails

Depuis le milieu des années 2000, toutes les personnes ayant été en possession d’un iPod, d’un iPhone, d’un iPad ou encore d'un MacBook connaissent forcément iTunes, le logiciel le plus célèbre de la marque Apple. Seulement voilà, il y a quelques heures, le couperet est tombé : le géant américain va définitivement mettre un arrêt à son application. Une décision qui arrive après des jours de spéculation de la part des fans et qui en laisse certains inquiets. Que va t-il advenir des musiques téléchargées ? Quand le logiciel sera t-il définitivement hors service ? Le sera t-il sur tous les appareils ? On répond à vos questions.

En effet, lors de sa dernière conférence il y a quelques jours, Apple a bien annoncé une disparition imminente de son application iTunes. Mais celle-ci ne sera désactivée que sur les ordinateurs Mac lorsque sera installée la prochaine mise à jour dès l’automne 2019. Une fois cette mise à jour installée, les propriétaires d’ordinateurs Apple devront gérer l'intégralité de leur contenu multimédia avec trois applications totalement différentes : Apple TV, Apple Music et Apple Podcast. Un procédé qui ne supprimera donc pas nos contenus mais qui ne risque pas non plus de nous faire gagner du temps.

Concernant les appareils Microsoft, iTunes devrait rester dans son état actuel jusqu'à une période pour le moment indéfinie. Obligatoire pour la gestion de son iPhone, iPod ou iPad, iTunes ne sera désormais plus une option envisageable. En effet, une application s'ouvrira désormais automatiquement lors du branchement de son appareil et permettra de le gérer en le sauvegardant ou en le restaurant. Il sera donc toujours possible de conserver des copies de sauvegarde de son iPhone directement sur son ordinateur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle !