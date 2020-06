Appel à la solidarité après l'annulation de Solidays 2020 !

C'est l'un des festivals incontournables de l'été ! Organisé vers la fin du mois de juin chaque année, l'événement musical est avant tout une initiative engagée en faveur de la lutte contre le sida. Seulement voilà, alors que les organisateurs espéraient récolter les fonds nécessaires pour subvenir à leurs besoins annuels, la crise sanitaire en a décidé autrement. Et c'est dans un émouvant communiqué de presse qu'était annoncé, il y a quelques semaines, l'annulation pure et simple de l'édition 2020 du festival Solidays. Un gros coup dur pour Solidarité Sida, l'association qui met en place ce rassemblement gigantesque et qui avait convié de nombreux artistes à venir se produire tels que Black Eyed Peas, Justice, Sean Paul ou encore Skip The Use. Sans les bénéfices et les promesses de dons de 2020, c'est 70% des ressources de l'association qui partent en fumée. Un véritable désastre.

Sur le site officiel de Solidays, le ton est donné avec ces quelques mots : "L’annulation de la 22e édition du festival plonge Solidarité Sida dans une réalité brutale. Comment assurer un avenir à Solidays et aux nombreux programmes d’aide aux malades et de prévention qu’il permet de soutenir chaque année dans 22 pays ? L’appel à la mobilisation est lancé." C'est donc très solennellement que l'association invite toutes les personnes ayant acheté ses billets à ne pas se faire rembourser mais a faire don du prix de son ticket. Un geste qui peut paraître anodin mais qui pourrait avoir un impact énorme. Vous pouvez également vous rendre sur la boutique du site pour acheter divers objets ou faire directement un don à l'association Solidarité Sida. Comme le dit si bien le slogan du festival, "Love is the answer" !