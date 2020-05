Apparaître dans le prochain clip de Camila Cabello ? C'est possible !

En cette période difficile et incertaine, de nombreux artistes et acteurs se mobilisent. En France par exemple, une tombola géante a été mise en place afin de récolter des fonds pour le personnel soignants. Au Etats-Unis, Leonardo DICaprio offre un rôle dans son prochain film. Et justement, c'est au tour de Camila Cabello de proposer un souvenir inoubliable aux fans : dans le cadre du ALL-IN Challenge, la star propose à un/e fan chanceux/se d'apparaître dans son prochain clip.

"J'offre un jour passé sur le tournage de mon prochain clip quand il n'y aura plus de distanciation sociale", annonce t-elle. "Vous ferez un cameo dans la vidéo, vous apprendrez la chorégraphie avec moi, je vous apprendrai les mouvements - enfin, le chorégraphes nous apprendra les mouvements".

Tout l'argent récolté grâce au challenge sera reversé à des organismes tels que Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen et No Kid Hungry.