Ansel Elgort : Thief, le son Virgin Friday en écoute toute la journée sur Virgin Radio

Chez Virgin Radio, on adore les découvertes musicales et on aime encore plus vous les partager. Vendredi dernier, nous mettions à l’honneur Huko les nouveaux DJs résidents du DJ Save My Night et leur titre Blind en featuring avec Cozy pour le Virgin Friday. Un nouvel artiste lui succède aujourd’hui, on vous invite à écouter cette semaine Ansel Elgort et sa chanson Thief qui sera diffusée toute la journée sur Virgin Radio ! La tête de l’artiste américain vous dit peut-être quelque chose, Ansel Elgort a joué dans les trois volets du film Divergente au côté de Shailene Woodley et incarnait son petit frère Caleb Prior. Ce rôle lui a permis d’acquérir une certaine notoriété et de sa lancer dans la musique. Après un premier single Home Alone sorti en 2016, on découvre aujourd’hui Thief qui est donc notre Virgin Friday du jour !

Thief est un morceau électro dance très entêtant et devrait animer vos prochaines soirées jusqu’au bout de la nuit ! On vous le rappelle, il sera en écoute toute la journée sur Virgin Radio pur le plus grand plaisir de nos oreilles. Rendez-vous vendredi prochain avec un nouveau son Virgin Friday, en attendant n’oubliez pas que la soirée Electroshock c’est ce soir à Nantes et à suivre en streaming toute la soirée sur VirginRadio.fr !