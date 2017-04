Ansel Elgort : Du grand écran à la musique, focus sur la nouvelle coqueluche de l’électro

On vous en a parlé la semaine dernière, Ansel Elgort était notre Virgin Friday avec son tube Thief. Sa tête vous dit certainement quelque chose, le jeune homme de 23 ans a fait ses premiers pas sur le devant de la scène en tant qu’acteur. Il décroche son premier rôle dans le film Carrie, la vengeance avant de réellement se faire connaître grâce à la saga Divergente dans laquelle il joue Caleb Prior, le frère du personnage principal Beatrice. En 2013, il partagera de nouveau l’affiche avec Shailene Woodley dans Nos Étoiles Contraires et reçoit de nombreuses récompenses pour sa prestation. Cette notoriété lui permettra de se lancer dans la musique, en 2014 il sort ses deux premiers album Unite et Totem en empruntant le pseudo Ansølo.

Son nouvel album, le premier sous le nom de Ansel Elgot, est sur le point d’être dévoilé et on en connaît déjà les premiers singles Home Alone et Thief. L’artiste américain fait un véritable buzz dans toute l’Europe et la fièvre Elgot ne devrait pas tarder à atteindre la France. Son univers électro dance est très entêtant et constitue la playlist idéale des clubs. Le phénomène Ansel Elgot arrive, tenez-vous prêts !