Anne Marie ft. Doja Cat : découvrez To Be Young

Anne Marie est de retour avec son troisième single de l'année et elle n'a pas fait les choses à moitié : la popstar nous présente To Be Young, sur lequel on retrouve notamment Doja Cat (qui, on le rappelle, cartonne dans le monde entier avec Say So). Ce morceau (co écrit avec Billy Walsh) succède à Her (mars dernier) ou encore à Birthday (février).

La bonne nouvelle, c'est qu'un clip est prévu pour aujourd'hui (patience !). Ce single est annonciateur du deuxième album studio d'Anne Marie - qui succèdera à Speak Your Mind (2018).