Anne-Marie voit clairement la vie en rose ! C'est en tout cas ce que suppose l'esthétique de son nouveau titre intitulé Birthday, qui devrait sortir le 7 février prochain. Après l'énorme succès de Speak My Mind, la chanteuse britannique espère donc faire de même avec son nouveau projet. Habillée et parée de la couleur de l'amour jusque dans les cheveux, Anne-Marie a dévoilé plusieurs teasers sur son compte Instagram. Une bonne manière d'attiser la curiosité de ses fans mais aussi de les préparer tout en douceur à son retour... Même si on admet volontiers que cette dernière n'avait pas vraiment quitté les ondes !