L'un des duos pop/folk les plus emblématiques est de retour depuis quelques semaines avec "Snow", un nouvel opus qui s'est fait attendre. Et si la patience a été notre meilleur allié, la joie et le soulagement ont immédiatement remplacé le sentiment de frustration. Tout droit venu du cottage d'Angus en Australie - là où a été enregistré la totalité de l'album, le duo fraternel fait son come-back avec "Snow". Si l'on a pu apprécier et se délecter de leur oeuvres respectives depuis des années, on ne peut contenir notre joie de les retrouver, ensemble - et eux aussi. "Je ne sais pas si c’est dans les gênes, mais ce qui se passe lorsque l’on chante tous les deux est assez spécial. J’ai chanté avec de nombreuses voix masculines, mais rien n'égale la particularité du moment où je chante avec Angus. C’est peut être les vibrations, je ne sais pas, mais quand on chante en harmonie, quelque chose se passe !" affirme tendrement Julia Stone. Les auteurs de "Big Jet Plane" nous offrent un nouvel album féérique, nostalgique et pleine de spontanéité et nous en parlent spécialement sur VirginRadio.fr !

Ce qui rend cet album unique ? La façon donc il a été créé, entre autres : "Ce qui rend cet album spécial pour nous, c’est qu’il a été fait de la même façon que "Chocolates and Cigarettes", notre tout premier EP (2006). On l’avait fait à la maison, chez notre père. On avait installé des microphones partout, et on l’a enregistré tel quel, sans producteur. Nous étions juste Angus, moi, nos amis, et nous faisions de la musique. Et bien pour "Snow", on a fait exactement pareil, dans le cottage d’Angus en Australie. C’est un peu comme boucler la boucle." "Running from the start and here we are again"... D'ailleurs, l'album s'appelle "Snow" car c'est le premier titre à avoir été créé : "La façon dont on chante avec Angus et le fait de s'exprimer l’un après l’autre, en réponse, c’était vraiment spécial. Deux semaines auparavant, on était à la neige, et le titre capture toute l’émotion ressentie durant ce petit voyage dans les montagnes. Il nous a semblé évident et naturel d'appeler notre album comme cela."

Dans cet opus, on y sent beaucoup plus de joie, d’espoir et le duo nous le confirme. On a parlé avec Angus et Julia Stone de nos coups de coeur. Sur notre liste, figure l’incroyable "Château". À l’écoute de ce titre, on a presque l’impression que celui-ci pourrait tout guérir. Les coeurs brisés, les plus tristes évènements. On a juste envie de danser, et d’oublier ce qui arrive de mal. "Château", c’est un peu la réponse à nos questions : la réponse est qu’il n’y en a pas. Il s’agit juste de profiter du moment présent, et de se laisser porter par la musique. Pour Julia Stone, c’est leur titre "Make it Out Alive" qui représente l’un de ses morceaux coup de coeur. Il est doux, il est plein de sens, et il caresse directement l’âme : "J’aime beaucoup la façon dont s’exprime Angus sur le morceau, son chant parlé. Ça donne une émotion assez particulière. J’aime aussi la façon dont sonne le refrain et ses sonorités similaire à "Château". Cette chanson me rend heureuse." On ne peut qu'acquiescer.

Ce qui est étonnant chez les Stones, c’est qu’en plus de créer des oeuvres enivrantes, tout en étant adulés par de nombreuses grandes productions audiovisuelles (Grey’s Anatomy, One Tree Hill, etc), ils sont probablement les artistes les plus simples et les plus humbles de leur génération. La musique, ils la créent par passion, et ça se ressent dans chacune de leurs chansons. Grâce aux petits plats sains de Julia, à la profondeur de leurs émotions, à leur plume et au recul d’Angus (entre autres, bien évidemment), le duo concrétise la création d'oeuvres intemporelles, féeriques, lourdes de sens. "Il arrive que j’ai du mal à faire des choix, sur tel refrain, ou tel façon de faire, et avec le recul et la confiance d’Angus, tout finit par prendre la forme que cela devait prendre. Il a une clairvoyance qui me laisse toujours impressionnée. Il sait quelle direction on doit prendre. Il arrive qu’on voit les choses différemment mais si Angus m’en parle avec certitude et envie, je n’hésite pas." La symbiose de leur talents se ressent et nous laisse parfois (souvent) sans voix. Les deux artistes ont toujours choisi la qualité plutôt que la quantité et c’est ce qui font d’eux l’un des duos pop/folk les plus emblématiques. La vérité de leur oeuvre déborde et éblouie album après album. L’honnêteté avec eux-même et les autres est le maître-mot de l’expression de leur art.

On en a profité pour réclamer une anecdote d'enregistrement et il y en a une que le duo n’oubliera pas de si peu. "On était au milieu d’une session depuis quelques heures, très concentrés. Il n’y avait aucun son à ce moment dans nos casques. On a alors décidé de faire une pause, boire une tasse de thé. Et il faut savoir que la ferme d’Angus se situe au beau milieu de la nature sauvage. Il y a des koalas, des kangourous et une multitudes d’animaux qui nous entouraient. À un moment, Angus se déplace, et je le vois s’arrêter devant la porte. Il me dit : "Il y a un serpent dans la cuisine." C’était un serpent brun, le serpent le plus venimeux du monde, dont le venin cause la mort immédiate chez l’homme. Angus était détendu, moi pas ! Le serpent s’est promené dans la maison, il écoutait notre musique, et au bout de quelques minutes, il a décidé de repartir." Pas étonnant que même les serpents soient charmés. Si l’album est déjà un vrai succès et a conquis le coeur des fans, certains anciens titres resteront gravés dans le coeur du duo. "Il y a une chanson qu’on jouera probablement toujours, et qui s’appelle "For You". Je ne me lasserai jamais de la chanter !".

La douceur et la simplicité d'Angus et Julia Stone sont déconcertantes, et quand ils nous parlent, on a envie de les écouter, de comprendre chacune de leurs prises de paroles, qui sont aussi attendrissantes que leurs oeuvres. Julia nous avoue qu’elle et Angus n’ont jamais vraiment prévu de faire de la musique leur métier mais que très jeunes, grâce à un père musicien, ils ont pu découvrir une multitude d’instruments en tout genre à leur portée. Ils aiment la musique pour ce que la musique représente, et rien d’autre. Ce qui inspire Angus et Julia Stone, c’est bien évidement l’amour, mais ils aiment également raconter des histoires, sur ce qu’ils vivent, ce qu’ils ont vu, sur ce qu’ils aimeraient voir. On s’est permis de demander au duo si ce n’était pas trop dur, les histoires d’amour. Ils acquiescent, et nous expliquent que ce n’est pas de tout repos. "Ce n’est pas toujours simple, il faut apprendre à savoir trouver les solutions avant que tout ne devienne incontrôlable (rires)" avoue le chanteur.

À la question "préférez-vous la scène ou le studio ?", Julia affirme que tout est une partie de plaisir, selon les jours : "Il faut trouver un juste milieu. Lorsqu’on enregistre, on aime être confinés, totalement concentrés pour essayer de créer quelque chose de vrai, qui nous ressemble et nous satisfasse pleinement. Mais une fois fini, la seule envie que l’on ressent, c’est de partager tout cela avec le public. Et les tournées sont une vraie chance, c’est vraiment très agréable de partir à la rencontre de notre public, de partager nos nouvelles chansons. Encore plus pour cet album que pour les autres. On ressent le besoin de jouer tous les titres de "Snow" en live, on éprouve beaucoup de bonheur à le faire, à partager ça avec le public." Angus précise : "Quand on est au studio, rien n’existe vraiment jusqu’à ce qu’on le partage avec le public." Ce qui rend leur oeuvre unique reste la façon dont leur deux voix s’unissent et créent un résultat absolument singulier.

On a demandé à Julia ce qu'elle conseillera à l'ancienne et jeune "elle", et c'est toujours aussi inspirant et actuel : "Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à la jeune moi (comme à de nombreuses jeunes femmes je pense), c’est de ne pas voir tout ce qu’on nous montre comme étant la perfection. Il faut savoir s’aimer, ne pas se mettre de pression et apprendre à se connaitre vraiment." Puis on s'est demandé : dans 10 ans, qu'est-ce qui pourraient bien les rendre respectivement heureux ? Julia affirme : "Ouvrir mon entreprise, faire à manger, faire des choses simples en fait. Je pense que c’est important d’apprendre à aimer ce qu’on aime vraiment et de réaliser ses rêves, quel qu’ils soient. Simples, ou plus compliqués. Progresser, et aimer." Angus ajoute, dans la continuité : "Explorer, découvrir, partager avec d'anciens et de nouveaux amis..." Angus et Julia Stone seront au Zénith de Paris ce mercredi 1er novembre, ne manquez pas cette occasion de passer un moment absolument féerique...