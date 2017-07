Anglet Beach Rugby Festival : Gagnez votre séjour en hôtel 4* et votre pack Anglet Beach Rugby avec Virgin Radio !

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, des milliers de joueurs et spectateurs se retrouveront du 21 au 23 juillet à Anglet, pour participer à la grande fête du plus important et plus ancien tournoi de beach rugby en France, l’Anglet beach Rugby Festival ! Bien plus qu’un rendez-vous sportif, l’Anglet Beach Rugby est devenue un véritable festival attendu par un large public de locaux et de vacanciers. Tous profitent des nombreuses animations, du village des partenaires, des concerts de DJ et des fameuses 3ème mi-temps, les pieds dans le sable au bord de l’océan sur la côte Basque à Anglet ! Foncez sur le site officiel et retrouvez tout le programme qui vous attend !

Du 7 au 13 juillet, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour à l’hôtel thalasso L’Atlanthal à Anglet et votre pack Anglet Beach Rugby avec ballon et tenue officielle ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous !