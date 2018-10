Angèle : Tout Oublier ft Roméo Elvis, le clip fou à ne surtout pas manquer

ENFIN ! Après des mois d'attente, le premier album d'Angèle (intutilé Brol) est dans les bacs. L'on y rerouve des hits déjà bien connus du public - comme La Thune, La Loi de Murphy ou encore Je Veux Tes Yeux. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin : Angèle nous a préparé un nouveau single et, de ce fait, un nouveau clip : la jeune femme a invité son frère Roméo Elvis sur Tout Oublier et c'est à découvrir sans plus attendre.

Dans le clip, on retrouve la complicité évidemment entre Angèle et son frère. Si jamais vous aviez l'habitude de partir en vacances à la montagne en famille, alors le clip devrait vous évoquer des souvenirs. A la montagne ? Pas tout à fait ! Voir le duo traverser une plage skis à la main reste priceless. Et quand on regarde la vidéo, on a tout sauf le spleen. Angèle a marqué la sortie de son premier album avec brio et nous offre une fois de plus une chanson douce qui, évidemment, fait réfléchir.