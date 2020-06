Angèle va jouer dans une série sur Canal + !

Vous connaissiez la chanteuse Angèle, vous êtes sur le point de découvrir l'actrice ! Rappelez-vous, il y a quelques mois, elle annonçait qu'elle jouerait dans le futur film du réalisateur Leos Carax. Intitulé Annette, le long-métrage qui se présente comme une comédie musicale mettra en avant la comédienne Marion Cotillard ou encore l'acteur Adam Driver. Un projet ambitieux déjà pressenti pour les plus grandes récompenses. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, on apprenait que l'interprète de Balance ton quoi fera également partie du casting d'une nouvelle série sur Canal +.

Intitulé La Flamme, ce projet qui devrait se diviser en neuf épisodes sera une parodie des télé-réalités dites de "dating" comme le Bachelor ou encore L'amour est aveugle. Avec une diffusion prévue pour la fin de l'année, la mini-série qui reprend la formule américaine Burning Love (de Ben Stiller) sera produite par Jérémie Galan et Jonathan Cohen. Un projet humoristique dans lequel la chanteuse révélée par son album Brol tiendra un rôle dont on ignore pour l'instant l'importance. À ses côtés, on retrouvera notamment Leïla Bekhti, Pierre Niney, François Civil, Vincent Dedienne, Géraldine Nakache et Adèle Exarchopoulos.