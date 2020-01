Angèle va jouer au cinéma avec Marion Cotillard et Adam Driver !

Avis à tous les fans d'Angèle ! Alors que la chanteuse annonçait il y a peu prendre une pause dans sa carrière musicale après sa tournée des festivals, il semblerait que ce soit pour se dédier à d'autres projets artistiques... En effet, plusieurs médias affirment que l'interprète de Balance ton quoi fera prochainement ses premiers pas au cinéma dans le futur film du réalisateur Leos Carax. Intitulé Annette, le long-métrage qui se présente comme une comédie musicale possède également un casting aux petits oignons dont la comédienne Marion Cotillard ou encore l'acteur Adam Driver.

Après avoir effectué une première expérience de doublage de voix pour le film d'animation Toy Story 4, dans lequel elle faisait Gabby Gabby, Angèle devrait donc tenir un vrai rôle dans ce projet. Si, pour l'instant, très peu d'informations ont été divulguées à la presse, Annette devrait sortir courant 2020. En attendant, on vous invite à jeter un coup d’œil à l'interview fait par Virgin Radio, dans lequel l'artiste s'était confiée sur une possible carrière au cinéma... Et visiblement, le vent a tourné depuis cette période !