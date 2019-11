 Angèle,  The Chainsmokers, Coldplay... les 5 titres à ne pas manquer cette semaine ! 

Grosse semaine de sorties ! Difficile d'abord de passer à côté de la réédition de Brol, brillantissime album signé Angèle. Pour la porter, la chanteuse a opté pour Oui ou Non - qui est d'ailleurs notre Virgin friday cette semaine ! Notez que sur cette nouvelle version, Angèle nous offre une reprise (avec Orchestre) de Ta Reine ou encore des morceaux tels qu'Insomnie.

Aussi, ne manquez pas le tout dernier Chainsmokers : Push My Luck. Après une tournée effrénée (et un passage au Vieilles Charrues cet été), le duo est de retour dans les charts.

On poursuit avec Coldplay : cette semaine, la formation nous a offert Everyday Life - portant ainsi l'album éponyme prévu pour le 22 novembre.

Enfin, on termine avec Niall Horan et Panic! at the Disco : vous le savez sûrement, l'ex One Direction est de retour avec un nouveau single ; Nice To Meet Ya. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a son remix - signé Diplo ! De son côté, Brendon Urie signe la bande-originale de Frozen 2. Pas mal, non ?

Niall Horan ft. Diplo

Panic! at the Disco

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties !