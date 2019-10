Angèle tease la réédition de Brol en vidéo (et c'est hilarant)

Quoi de mieux pour fêter le succès de son premier opus qu'une réédition ? Ca tombe bien, Angèle a justement prévu de nous offrir quelques morceaux inédits. Déjà portée par Perdus (morceau dont la vidéo signée Colors comptabilise déjà près de deux millions de vues), la réédition est attendue dans les bacs pour le 8 novembre (avis à tous ceux qui manqueraient d'inspiration pour leurs cadeaux de Noël). Et parce qu'Angèle est la reine de de l'auto-dérision, elle ne s'est pas contentée d'un simple single pour promouvoir l'arrivée imminente de cette nouvelle édition. Au programme, quelques vidéos hilarantes :

Et parce qu'un succès ne vient jamais seul, Angèle ira défendre ses morceaux inédits sur scène en 2020 : n'oubliez pas que les 18 et 19 février prochains, elle s'attaquera à l'AccorHotels Arena. Et pour s'y préparer, elle enchaînera quelques dates au Zénith !