Angèle, Taylor Swift, Harry Styles... Top 5 des meilleurs clips de 2019

Cette nouvelle année s'annonce riche côté musique. Alors que Justin Bieber, The Weeknd ou encore Miley Cyrus s'apprêtent à revenir sur le devant de la scène, on se penche sur les clips les plus marquants de 2019.

5. Xanny - Billie Eilish

Au sommet des charts internationaux, Billie Eilish s'est essayée à la réalisation avec le clip de Xanny. Une réussite.

4. The Avener - Under The Waterfall

The Avener fera son grand retour le 24 janvier prochain avec un nouvel album. Pour le porter, il nous a offert deux singles efficaces : Beautiful et Under The Waterfall - dont le clip est aussi poétique que poignant.

3. Adore You - Harry Styles

Pour défendre Adore You, Harry Styles a carrément imaginé une île : Eroda. Petit bonus, il nous y emmène pour le clip de Adore You.

2. You Need To Calm Down - Taylor Swift

Avec You Need To Calm Down, Taylor Swift se fait porte-parole de l'égalité. Et évidemment, pour ça, elle a réunit les plus grands représentants de la communauté LGBT US. Bonus, la vidéo signe sa réconciliation avec Katy Perry.

1. Angèle - Balance Ton Quoi

Evidemment. Devenu un hymne, Balance Ton Quoi s'est hissé au sommet des charts en France. Le clip est aussi intelligents qu'il interpelle et dépasse les 60 millions de vues sur Youtube.

Et vous, quel est votre clip préféré de 2019 ?