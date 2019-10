Angèle : Ta Reine, la cover par REŸN qui va vous secouer

Si vous suivez VirginRadio.fr, alors le nom de Reÿn vous dit quelque chose : la jeune artiste nous a déjà offert des pépites telles que Losing Time (à écouter d'urgence si vous êtes passé à côté) et quand elle ne travaille pas à composer des morceaux aussi originaux que sincères, elle s'essaie aux titres d'autres artistes. Sur son compte Instagram, Reÿn partage ses reprises de Pink, de Summer Walker ou encore de Lauryn Hill - preuve incontestable de son éclectisme. Son dernier défi en date ? Reprendre Ta Reine d'Angèle.

Evidemment, on connait tous le morceau par coeur (on vous met au défi de trouver ne serait-ce qu'une personne qui n'a encore jamais écouté Angèle). Mais inévitablement, avec Reÿn, on aurait presque l'impression de redécouvrir le titre. Parce que le grand pouvoir de Reÿn, c'est sa capacité à s'approprier les morceaux, à les emmener dans son univers sans pour autant les dénaturer. C'est sobre, pur, urbain et c'est à écouter en boucle !