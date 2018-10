Angèle, Synapson, Twenty One Pilots... les vidéos musique de la semaine !

Si vous avez manqué les clips sortis cette semaine, pas de panique ! Comme chaque semaine, VirginRadio.fr a listé toutes les vidéos musique qu'il ne fallait surtout pas manquer. On commence avec Twenty One Pilots qui, pour fêter la sortie de l'album Trench s'est offert le clip chargé de présenter My Blood. On poursuit avec Synapson qui nous a offert la suite de Hide Away avec Build Me Up - notez d'ailleurs que le titre était notre VirginFriday cette semaine.

Pour célébrer la sortie de son album Brol, Angèle s'est offert un clip avec son frère Roméo Elvis, Tout Oublier. Autre clip qu'il ne fallait pas manquer, celui d'Ofenbach avec Paradise ! Avant de pouvoir applaudir le duo à l'Olympia le 20 octobre prochain, on se contentera de regarder le clip en boucle.

Enfin, on termine avec Tom Grennan, en live pour BBC Radio 1. Dans le live Lounge, l'artiste britannique a repris du Ariana Grande et c'est puissant.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos musicales !