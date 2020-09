Angèle : Son disque d'or vendu une somme pharaonique pour la bonne cause

À tout juste 24 ans, Angèle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière. Tout oublier, Balance ton quoi, Oui ou Non ou encore Ta reine, la chanteuse a su s'imposer face au grand public comme l'une des révélations pop de ces dernières années. Alors qu'elle devrait terminer sa tournée d'ici quelques mois mais également faire ses débuts au cinéma, c'est pour une toute autre cause qu'elle a récemment fait parler d'elle. En effet, le 19 septembre dernier, le Télévie (l'équivalent du Téléthon en Belgique francophone et au grand-Duché du Luxembourg) était organisé au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS). Un événement pour lequel de nombreux artistes offrent, chaque année, des objets qui seront ensuite vendus aux enchères dans le but de récolter un maximum d'argent.

Incroyable !!! Le disque 7 fois platine d’@angele_vl adjugé 400.000 € au profit du @televie pic.twitter.com/BYAWt50CkZ — Bel RTL (@BelRTL) September 19, 2020

Pour Angèle, c'est donc le disque d'or reçu pour son opus Brol qu'elle a tenu à proposer à la vente. Un véritable objet de collection puisqu'il marque les débuts fracassants de la jeune femme dans le milieu de la chanson ainsi que les ventes records de son album. Des informations qui n'ont pas échappé à François, un riche donateur qui a tenu à offrir 400 000 euros pour s'offrir le fameux disque d'or. Une somme totalement dingue à laquelle s'ajoute également une offre à 400 000 euros pour le disque d'or de Johnny Hallyday et 65 900 euros pour celui de Matt Pokora. Alors qu'il avait déjà fait don d'une somme importante l'année dernière lors du même événement, ce généreux donateur a réitéré ce beau geste en offrant près d'un millions d'euros au Fonds de la recherche scientifique.