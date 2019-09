Angèle : Son album Brol certifié disque de diamant

"J'ai commencé par Instagram

/C'était cool, j'avais un très bon programme

/Petit concert dans des bars vides

/Ma baby-sitter la première à m'suivre

/Ensuite tout a changé très vite

/Même mes amis ils ont changé

/Tout est devenu plus simple

/Enfin surtout pour rentrer dans les soirées" entonne Angèle dans son titre Flou. Des paroles qui résonnent bien différemment aujourd'hui que la chanteuse est au sommet de sa gloire. En tournée dans toute la France (et même à l'étranger), suivie par des millions de personnes sur Instagram, parmi les plus gros vendeurs de disques du moment, la jeune artiste a tout pour plaire ! Toujours consciente de sa chance, cette dernière s'est exprimée cette semaine sur l'énorme succès de son album Brol, qui vient de dépasser les 500 000 ventes et a ainsi été certifié disque de diamant. Un exploit fulgurant pour la sœur de Roméo Elvis qui chantait, il y a encore quelques temps, dans l'intimité uniquement.