Angèle sera la voix de Lola Bunny dans le film Space Jam, Nouvelle ère !

Ces dernières années, Angèle s'est hissée en tête des ventes d'album grâce à son opus Brol, qui a dépassé les 500 000 ventes ! Portée par des tubes tels que Balance ton quoi, Tout oublier ou encore Ta reine, la chanteuse belge en avait profité pour dévoiler une réédition qui lui avait permis de continuer une immense tournée à travers toute la France et d'autres pays d'Europe. Des prestations qui s'étaient terminées au début de l'année 2020 avec plusieurs concerts à guichets fermés à l'AccorHotels Arena. Une véritable consécration pour celle dont personne ne connaissait le nom il y a encore trois ans et qui souhaitait à tout prix s'émanciper de l'image de son frère, Roméo Elvis, rappeur à succès. Désormais, si sa popularité n'est plus à prouver, il semblerait que la jeune femme ait décidé d'élargir son champ d'action en s'intéressant de plus en plus au cinéma…

Rappelez-vous, il y a quelques mois, Angèle annonçait qu'elle jouerait dans le futur film du réalisateur Leos Carax. Intitulé Annette, ce long-métrage qui se présente comme une comédie musicale mettra en avant la comédienne Marion Cotillard ou encore l'acteur Adam Driver. Un projet ambitieux et déjà pressenti pour recevoir les plus grandes récompenses. Mais ce n'est pas tout. Deux ans après avoir prêté sa voix à Gabby Gabby dans Toy Story 4, l'artiste belge a décidé de réitérer l'expérience en acceptant de doubler Lola Bunny dans le film Space Jam, Nouvelle ère, qui devrait sortir le 21 juillet prochain. Un projet ambitieux qui débarque 25 ans après le premier volet qui mettait alors en avant des stars de la NBA, dont Michael Jordan, ainsi que les célèbres personnages des Looney Tunes. Cette fois-ci, c'est LeBron James remplacera la légende du basket. Une sortie très attendue par les fans de la première heure !