Angèle sera à l'Olympia en 2019 !

Après avoir électrisé la scène des Vieilles Charrues le week-end dernier, Angèle continue sa lancée prodigieuse. La jeune chanteuse belge compte bien marquer la capitale de son empreinte et quelle plus belle occasion qu'être à l'affiche de l'Olympia.

Angèle est une flèche, si on peut dire ! La jeune chanteuse s'offre une tournée des festivals plus que réussie et multiplie les succès, notamment avec son dernier morceau La Thune, entonnée sans problème par la foule. Et qui dit tournée des festivals achevée dit forcément tournée française à venir. Eh oui, l'interprète de La Loi De Murphy est bel et bien sur le point d'enivrer l'hexagone de sa bonne humeur et de son univers ô combien coloré. Mais la date à retenir est la suivante : 13 Mars 2019. Une date durant laquelle Angèle enflammera la scène emblématique de l'Olympia. Et ce n'est pas rien lorsqu'on sait que les plus grands artistes mondiaux l'ont foulé avant elle et ont défendu corps et âme, eux aussi, leurs textes.

Ne soyez pas en retard sur l'achat de vos billets car le succès de la belle est tel qu'il est difficile de contenter tout le monde. Les dates sont souvent sold-out. Pour ceux qui voudraient éviter les tracas qu'accompagnent souvent les concerts (attente interminable, billets rapidement écoulés, etc.) vous pouvez d'ors et déjà reserver vos places sur Live Booker.