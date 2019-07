Angèle se confie sur son succès (trop?) fulgurant dans une interview !

Tout oublier, La Thune, Balance ton quoi... Vous avez forcément déjà entendu ces tubes quelque part ! Des morceaux entêtants qui ont pour point commun leur interprète : Angèle. Et à tout juste 23 ans, la chanteuse d'origine belge peut se targuer d'avoir battu tous les records. Déjà 300 000 exemplaires vendus de son album Brol, une tournée à guichets fermés, rien n'arrête la petite sœur du rappeur Roméo Elvis. Et si cette dernière se dit très reconnaissante de vivre de sa passion et de profiter de son succès, tout n'est pas toujours tout rose...

"Tout le monde me demande si je tiens le coup, comme si mon métier était très dur. Mais c'est un métier que j'aime, que j'ai choisi. Et il se trouve que ça fonctionne. Alors tout cela reste assez agréable. Là où ça devient un peu dur c'est quand il y a la fatigue, plus mentale que physique d'ailleurs" confiait Angèle lors d'une conférence de presse aux Francofolies. Et même si la jeune femme est loin de se plaindre, elle précise que ce n'est pas toujours facile :"Parfois, c'est un peu déshumanisant, on attend d'un artiste qu'il soit constamment apte à faire son métier, alors qu'en dehors du temps, je reste un être humain

" ajoute t-elle. Une preuve de plus qui démontre la sensibilité et le naturel de cette chanteuse ultra-populaire.