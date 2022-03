Angèle se confie sur son rôle de Falbala dans Astérix et Obélix : L'empire du Milieu

Angèle, qui vient de publier son deuxième album, était invitée sur le plateau de Taratata & Co il y a quelques semaines - l'occasion notamment de se produire avec Clara Luciani et Hoshi.

Lorsqu'elle ne fait pas de la musique, la jeune artiste fait ses premiers pas au cinéma : après avoir prêté sa voix à l'un des personnages de Toy Story 4, l'interprète de Démons a également fait une apparition dans Annette (film signé Leos Carax) : "C'était génial parce que j'avais l'impression de tourner un clip", a t-elle ainsi expliqué à Leïla Kaddour. "Il fallait chanter, donc j'avais l'impression d'être dans mon élément. Pour un premier tournage de cinéma, c'était très proche de la maison". Et ce n'est pas tout ! L'artiste campera le cultissime personnage de Falbala dans le prochain Astérix (réalisé par Guillaume Canet). Au programme, une "scène marrante" : "Astérix, je viens faire un caméo. Le film va être génial !", confie t-elle. "Ça faisait longtemps que j'en entendais parler et que Guillaume Canet était venu me parler du film. Il m'avait gentiment dit qu'il voulait que j'en fasse partie, donc quand il m'a proposé Falbala, j'ai dit : "Oh bah vas-y trop bien !"".

Angèle se confie sur son rôle de Falbala

Elle poursuit : "C'était génial de m'immiscer dans ce monde, de voir les décors, les costumes... Toute la production incroyable de ce film, tout en ayant un minimum de jours de tournage". Il faudra patienter jusqu'au 1er février 2023 pour voir Angèle apparaître dans le prochain volet des aventures d'Astérix... en attendant, l'artiste continue de défendre Nonante-Cinq, publié en décembre dernier.