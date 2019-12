Angèle, Roméo Elvis, Tryo... Découvrez la programmation du festival Ecaussystème 2020 !

Le 31 juillet, 1er et 2 août prochain 2020, la 18ème édition du festival Ecaussystème se déroulera à Gignac en Quercy. Un évenement eco-citoyen et solidaire porté par plus de 600 bénévoles qui espère attirer de nombreux festivaliers cette année. C'est donc grâce à une programmation aux petits oignons que les organisateurs espèrent conserver le succès qui a entraîné leur durée sur ce marché de plus en plus concurrentiel.

Parmi les têtes d'affiche du festival Ecaussystème 2020, on retrouvera la chanteuse Angèle qui interprétera sa dernière date en France et la seule date aux côtés de son frère Roméo Elvis. Il y aura également Ben Harper & The Innocent Criminal, le groupe Tryo qui fait son grand retour sur le devant de la scène, Philippe Katerine en pleine promotion de son nouvel album ou encore Naâman et Vandal.

Pour plus de renseignements et pour la réservation de vos places : https://www.ecaussysteme.com/