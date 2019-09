Angèle revient sur son succès fulgurant dans le clip de Flou (VIDEO)

Un petit voyage dans le temps, ça vous dit ? Il y a quelques jours, Angèle postait une archive Ô combien mignonne, qui la montrait chanter du Hélène Ségara. Et évidemment, aussi adorable soit-elle, la vidéo n'a pas été postée gratuitement : elle teasait la sortie du nouveau clip de la chanteuse : Flou. Pour rappel, le titre est à retrouver sur Brol, le tout premier opus d'Angèle - dont le succès est incroyable. Et justement, c'est sur ce succès fulgurant et phénoménal qu'Angèle a souhaité mettre l'accent.

Archives de son enfance mais aussi image de sa tournée, Angèle a habilement juxtaposé les images de son incroyable progression : une façon aussi de réaliser l'impact que son album a pu avoir sur le public depuis sa sortie. Entre nostalgie et euphorie, entre personnalité publique et privée, Angèle a su livrer un clip vrai et authentique qui, évidemment, correspond parfaitement au titre. Est-ce que la petite fille qui chantait Hélène Ségara aurait imaginé ce succès ? Probablement pas. Et pourtant, c'est bien sa réalité.

Et d'ailleurs, la réalité s'annonce radieuse pour Angèle qui vient d'ajouter une date de concert à l'AccorHotels Arena en février prochain.