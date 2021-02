Angèle reprend Moi... Lolita, le célèbre titre d'Alizée (VIDEO)

À tout juste 25 ans, Angèle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière ! Tout oublier, Balance ton quoi, Oui ou Non ou encore Ta reine, la chanteuse a su s'imposer face au grand public comme l'une des révélations pop de ces dernières années. Alors qu'elle s'apprête à faire ses débuts au cinéma, l'artiste d'origine belge continue d'alimenter son compte Instagram de reprises musicales et de moments personnels. Dernière publication en date ? Une vidéo de quelques secondes dans laquelle on la voit en train d'interpréter le titre Moi... Lolita, dévoilé en 2000 par Alizée. Seule (ou presque puisqu'elle est accompagnée de son chien) devant sa caméra, Angèle interprète quelques notes au piano de ce célèbre titre. Un moment tout à fait émouvant qui nous replonge immédiatement deux décennies en arrière.

Touchée par cette reprise du tube qui l'a fait connaître à l'échelle mondiale, Alizée s'est empressée de commenter la vidéo de la jeune chanteuse belge sur Instagram. "Fan ????" écrit-elle simplement avant de recevoir un émoji coeur de la part de sa digne successeuse. D'abord postée sur le réseau social Tik Tok, la vidéo a ensuite était publiée sur le compte Instagram d'Angèle, où elle cumule, à l'heure où nous écrivons, plus de 2,4 millions de vues et 209 000 mentions "j'aime". Un joli coup de projecteur sur ce tube vendu à l'époque à plus d'un million d'exemplaires.