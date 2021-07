Angèle reprend le titre It's My Life, regardez sa prestation à la maison (VIDEO)

Ces dernières années, Angèle s'est hissée en tête des ventes d'album grâce à son opus Brol, qui a dépassé les 500 000 ventes ! Portée par des tubes tels que Balance ton quoi, Tout oublier ou encore Ta reine, la chanteuse belge en avait profité pour dévoiler une réédition qui lui avait permis de continuer une immense tournée à travers toute la France et d'autres pays d'Europe. Des prestations qui s'étaient terminées au début de l'année 2020 avec plusieurs concerts à guichets fermés à l'AccorHotels Arena. Une véritable consécration pour celle dont personne ne connaissait le nom il y a encore trois ans et qui souhaitait à tout prix s'émanciper de l'image de son frère, Roméo Elvis, rappeur à succès.

Désormais, si l'artiste semble s'intéresser de plus en plus au cinéma -elle est à l'affiche de Annette, dernier-né de Leos Carax- elle n'en oublie pas pour autant la musique. La preuve avec la vidéo de cette reprise de It's My Life, un titre de Talk Talk datant des années 80 et repris ensuite par No Doubt au début des années 2000. Réalisé depuis chez elle avec pour seul instrument, à savoir un omnichord, ce tournage nous montre une Angèle appliquée en train de chanter un titre qu'elle "adore". On vous laisse apprécier le moment !