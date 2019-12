Angèle reprend Le Coup de Soleil, The Weeknd, Katy Perry... les clips de la semaine !

Semaine chargée dans le paysage musical ! Alors que le 6 décembre a marqué la sortie de Camila Cabello, la semaine, elle, fut riche en clips. La preuve.

On commence avec The Weeknd : l'artiste Canadien est de retour avec deux singles - Heartless & Blinding Lights. Et justement, dans le clip de Heartless, l'artiste s'offre un bad trip à Las Vegas...

The Weeknd - Heartless

De son côté, Katy Perry fête déjà Noël avec le clip de Cozy Little Christmas : avec la présence exceptionnelle du Père Noël, s'il vous plaît !

Katy Perry - Cozy Little Christmas

Angèle (qui a livré une série de show incroyables au Zénith de Paris la semaine dernière) nous a offert une reprise poignante du Coup de Soleil (en anglais).

Angèle - Le Coup de Soleil

Enfin, on termine avec le dernier clip de Bon Entendeur : le trio célèbre la sortie de la réédition de son premier album (prévue pour le 13 décembre prochain) avec Vive Nous.

Bon Entendeur - Vive Nous

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux clips !