Angèle reprend Le coup de soleil en anglais (VIDEO)

Seule au piano, le regard mélancolique et la voix douce, Angèle nous offre un moment hors du temps lors d'un concert au Comptoir Général dans le XXe arrondissement de Paris. Dans cette vidéo où l'on peut admirer la jeune femme de très près, ce sont autant les gestes de l'artiste que sa voix imparfaitement transcendante qui nous attirent. Pour l'occasion, c'est un titre bien connu du public français que l'interprète de Tout Oublier nous délivre : Le coup de soleil de Richard Cocciante. Un titre qui date de 1989 et que cette dernière mixe à la perfection avec That look you give that guy de Eels. Alors qu'Angèle avait déjà démontré toutes ses capacités sur ce titre dans un post Instagram, elle réitère au plus grand bonheur des internautes déjà nombreux à avoir visionné la vidéo. C'est votre tour...