Angèle remercie son public après la certification double diamant de son album Brol !

À tout juste 25 ans, Angèle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière ! Tout oublier, Balance ton quoi, Oui ou Non ou encore Ta reine, la chanteuse a su s'imposer face au grand public comme l'une des révélations pop de ces dernières années. Alors qu'elle a récemment fait ses débuts au cinéma dans le film Annette, l'artiste d'origine belge continue de cartonner avec son album Brol, sorti en 2018 ainsi que la réédition de ce dernier. Plutôt discrète depuis la fin de sa tournée et la programmation de plusieurs concerts à guichets fermés à l'AccorHotels Arena en 2020, Angèle avait tout de même fait un retour remarqué il y a quelques mois avec le titre Fever, en duo avec la britannique Dua Lipa. De quoi satisfaire les fans de la chanteuse qui espèrent rapidement un retour de leur idole dans les bacs et sur scène. Mais pour l'heure, c'est à ses fans et à ses équipes que la star a tenu à s'adresser suite à la certification double diamant de Brol.

"C’est officiel depuis hier. Brol. Mon premier album. J’en reviens pas. Jamais, jamais, jamais je n’aurais pensé que ce petit album composé dans ma chambre d’ado me ferait vivre tant d’aventures. Je ne sais pas comment vous remercier, et comment remercier l’équipe qui a travaillé sur cet album. DOUBLE DIAMANT PUNAISE MERCI !!!!!!!!!!!!!" écrit Angèle en légende d'un visuel de son album où figurent les performances incroyables du disque. On y retrouve notamment les mentions "6 singles d'or", "4 singles de platine", "5 singles de diamant" ainsi que les chiffres totalement dingues de l'opus en France et à travers le monde. Une arrivée dans le monde de la musique totalement fracassante pour la jeune belge dont le retour est très attendu par le grand public.

