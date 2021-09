Angèle rejoint Pomme sur la scène de l'Olympia pour un duo surprise (VIDEO)

Il y a quelques mois, elle remportait le titre d'Artiste féminine de l'Année lors des Victoires de la Musique 2021. Devenue en quelques années l'une des chanteuses les plus en vogue du moment, Pomme continue l'exploitation de son très réussi album les failles, dévoilé en 2019, ainsi que les failles cachées, la réédition de cet opus sortie quelques mois plus tard. Un beau chemin parcouru depuis ses débuts et qu'on lui souhaite encore très long dans le monde de la musique ! Agée de seulement 24 ans, l'artiste qui partage sa vie entre la France et le Canada a pris pour habitude d'emballer les foules autant qu'elle enchaîne les succès. Alors qu'elle termine tout juste une immense tournée des festivals particulièrement chargée, l'interprète de Ceux qui rêvent était en concert à l'Olympia pour trois soirées exceptionnelles. Des retrouvailles avec ses fans parisiens particulièrement touchantes qui, par-dessus le marché, ont eu droit à une énorme surprise !

Ce lundi 13 septembre, c'est une foule totalement en délire qui a vu débarquer Angèle pour une courte interprétation du titre Grandiose sur la scène de l'Olympia. Très proche de Pomme, la chanteuse belge au succès retentissant a tenu à honorer son amie en l'accompagnant sur un titre très révélateur qui aborde le thème de l'homosexualité. Toutes les deux installées au micro, les artistes ont chanté les paroles touchantes de ce morceau dans lequel on peut entendre une envie d'être "comme les autres", d'avoir "la vie qu'on nous vend bien tracée". Un message très fort puisque Pomme est ouvertement homosexuelle et Angèle a récemment fait son coming-out en publiant un post Instagram dans lequel elle porte un t-shirt "Portrait of women who love women". Résultat ? Les deux chanteuses nous offrent une interprétation pleine d'émotion et au travers de laquelle on peut déceler une réelle complicité. Bravo les filles !

Pour continuer d'écouter Pomme et Angèle et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !