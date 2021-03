Angèle récolte plus de 100 000€ au profit de l'association KickCancer (VIDEO)

Il y a quelques mois, c'était Julien Doré qui récoltait près d'un million d'euros grâce à sa tombola solidaire ! Une somme pharaonique qui devrait aider les sinistrés de la tempête Alex, survenue début octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes. De quoi donner des idées à ses camarades du show-business dont Angèle, qui vient tout juste de récolter plus de 100 000 euros grâce à son projet de tombola au profit de l'association belge KickCancer. En effet, la chanteuse belge s'était lancée le défi d'amasser un maximum d'argent au profit de la lutte contre le cancer de l'enfant. On y retrouvait de nombreux lots tels que son propre piano, une lithographie numérotée et dorée à la feuille d'or de Kylie Minogue, une photo de Bill Muray dans Lost in Translation prise par Sofia Coppola ou encore le manuscrit du titre Don't Start Now de Dua Lipa. Autant de lots prestigieux qui ont motivé les internautes à se jeter sur l'un des nombreux tickets disponibles au prix de 10 euros.

Le 21 février dernier, c'est directement depuis son compte Instagram que l'association KickCancer tenait à remercier Angèle pour son initiative très généreuse. "Who did this? YOU DID IT! Thank you ❤️ You are literally amazing!" pouvait-on lire en légende d'un cliché où apparaissait une photo de la chanteuse avec la somme de 100 000 euros écrite dessus. Une somme qui est d'ailleurs plus importante que cela si l'on considère que la tombola se terminait plus d'un mois après cette publication. Rien a été partagé pour l'instant concernant le montant total récolté. Quoi qu'il en soi, c'est le sourire aux lèvres et accompagnée d'une représente de l'association qu'Angèle a annoncé la liste de tous les gagnants en direct depuis ses réseaux sociaux. Une vidéo à retrouver ci-dessous et dans laquelle cette dernière nous offre même une interprétation exceptionnelle de l'un de ses titres phares sur son piano. Son ultime live avant de l'offrir au gagnant.