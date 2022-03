Angèle réagit à la certification platine de son titre Démons, avec Damso (PHOTO)

Après plus d'un an et demi d'absence, Angèle dévoilait en décembre dernier son deuxième album, NONANTE-CINQ. Ses fans ont d'ailleurs été enchantés de cette surprise dévoilée quelques jours en avance. Alors qu'elle créait le buzz avec le titre Bruxelles je t'aime quelques semaines plus tôt, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui ne laisse pas vraiment le temps à la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Ou de se reposer tout court d'ailleurs.

Il faut dire qu'après avoir terminé son immense tournée en février 2019 à l'AccorHotels Arena avec quatre spectacles mémorables, Angèle devrait être, dès l'été prochain, à l'affiche de plusieurs festivals tels que Musilac, Aluna ou encore le Primavera Sound à Barcelone. Des événements qui sont loin d'être les seules représentations de la jeune femme puisqu'elle débutera, dès le 20 avril prochain, une série d'une vingtaine de zéniths dans tout l'hexagone. Une tournée bien chargée qui se terminera en décembre 2022 avec pas un mais deux shows à Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe.

Titre phare de son dernier opus, Démons, en collaboration avec le rappeur Damso, s'est rapidement hissé en tête des charts français. Alors qu'elle dévoilait il y a peu une version orchestrale de son morceau, Angèle vient d'avoir une excellente surprise puisque la chanson a été certifiée platine, soit l'équivalent de 30 millions de streams, par le SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique). Des chiffres totalement dingues pour cette chanson qui figure comme l'unique duo de Nonante-cinq, le deuxième album de la chanteuse belge. Cette dernière en a d'ailleurs profité pour reposter la publication de l'annonce dans sa story Instagram.

