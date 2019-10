Angèle : Perdus, son nouveau titre dévoilé en session Colors

S’il y a une artiste qui a tout emporté sur son passage en 2019, c’est bien Angèle. La chanteuse belge a connu un vrai succès, autant commercial que critique, avec son premier album Brol sorti en octobre 2018. Le disque certifié platine en Belgique et diamant en France a également reçu la Victoire de la Musique de L’album Révélation de l’année aux dernières Victoires de la Musique. Un an après, l’interprète de Balance ton quoi a annoncé hier mercredi 9 octobre la sortie de la réédition de l’opus, Brol La Suite, qui nous offrira pas moins de sept titres inédits ! Parmi eux, Perdus, qu’Angèle nous dévoile lors d’une sublime session live chez Colors à découvrir ci-dessous.

Perdus figure parmi la track list de Brol La Suite, et de la même manière que sur ses précédents morceaux, la soeur de Roméo Elvis se met à nu dans à travers des paroles percutantes. Le morceau est plus sombre que l’ensemble de Brol, et Angèle y dévoile des sonorités un peu plus urbaines. Une vraie réussite ! Brol La Suite sortira le 8 novembre prochain, et est d'ores et déjà disponible en précommande par ICI.