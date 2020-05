Angèle partage son nouveau single, Tu me regardes, avec le grand public !

Balance ton quoi, Tout oublier, Jalousie, Oui ou Non... Depuis la sortie de son album Brol, écoulé à plus de 800 000 exemplaires, Angèle enchaîne les succès ! Une ascension incroyable pour cette jeune belge de 24 ans qui a dû renoncer à la fin de sa tournée en raison de l'interdiction des grands rassemblements. Mais qu'importe. Après avoir rempli l'AccorHotels Arena quatre soirs d'affilé en février dernier, l'artiste aux multiples facettes espère désormais réunir son public autour de son titre Tu me regardes. Un morceau sorti il y a plusieurs mois avec la réédition de son opus Brol qu'elle vient tout juste de partager avec les plus grandes radios nationales dont, celle qui l'a vu naître, Virgin Radio.

Comme dans Ta Reine, Angèle évoque ici une relation homosexuelle et le regard que les autres peuvent jeter dessus. "Quand j'ai besoin d'aide je te vois / Et c'est peut-être ce qu'il m'échappe / J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal / Ou j'aimerais peut-être juste / Que tu me regardes / Comme tu me regardais hier / Sans qu'ils nous regardent / Quand ils nous regardent de travers" chante la jeune femme qui, d'ordinaire plutôt discrète, n'avait pas hésité à faire son coming-out il y a quelques mois. Une belle manière d'appeler à la tolérance pour cette chanteuse très populaire qui continue ainsi de délivrer son message à l'aide de Tu me regardes, à écoutez dès à présent sur Virgin Radio.