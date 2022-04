Angèle nous offre une playlist personnalisée sur Spotify, découvrez-la !

Après plus d'un an et demi d'absence, Angèle dévoilait en décembre dernier son deuxième album, NONANTE-CINQ. Ses fans ont d'ailleurs été enchantés de cette surprise dévoilée quelques jours en avance. Alors qu'elle créait le buzz avec le titre Bruxelles je t'aime quelques semaines plus tôt, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui ne laisse pas vraiment le temps à la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Ou de se reposer tout court d'ailleurs.

Il faut dire qu'après avoir terminé son immense tournée en février 2019 à l'AccorHotels Arena avec quatre spectacles mémorables, Angèle devrait être, dès l'été prochain, à l'affiche de plusieurs festivals tels que Musilac, Aluna ou encore le Primavera Sound à Barcelone. Des événements qui sont loin d'être les seules représentations de la jeune femme puisqu'elle débutera, dès le 20 avril prochain, une série d'une vingtaine de zéniths dans tout l'hexagone. Une tournée bien chargée qui se terminera en décembre 2022 avec pas un mais deux shows à Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe.

En attendant le début de ce rendez-vous très attendu, les fans de l'artiste belge pourront toujours se consoler avec une playlist blend dévoilée il y a quelques heures sur Spotify. Le concept ? Vous cliquez sur le lien publié par Angèle (voir ci-dessous) et cela vous permet de mélanger vos titres avec ceux choisis par la chanteuse. La plateforme compare alors vos goûts musicaux et vous donne un pourcentage de "match" avec elle. Si vous aimez des artistes comme Janie, Iliona, Pomme, Clara Luciani, Doja Cat, Kobo ou encore Vanessa Paradis, sachez que vous aurez de grandes chances de correspondre avec les goûts musicaux d'Angèle. Pour essayer, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer ICI !

