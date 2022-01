Angèle nous dévoile des images inédites de son titre Bruxelles je t'aime (VIDEO)

Après plus d'un an et demi d'absence, Angèle dévoilait en décembre dernier son deuxième album, NONANTE-CINQ. Ses fans ont d'ailleurs été enchantés de cette surprise dévoilée quelques jours en avance. Alors qu'elle dévoilait le titre Bruxelles je t'aime quelques semaines plus tôt, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui ne laisse pas vraiment le temps à la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Ou de se reposer tout court. Mais ça, c'était avant que la chanteuse ne contracte la Covid-19 et ne soit forcée de s'enfermer seule chez elle pendant plus d'une semaine. Une quarantaine, un anniversaire célébré sur les réseaux et des vacances de Noël en famille plus tard, elle était de retour il y a quelques jours pour soumettre une idée à ses nombreux fans.

"En 2022, j’ai envie de vous écrire et de vous partager plein de choses sous forme de lettre mensuelle. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez vous inscrire a la newsletter (lien en bio) et je vous promet beaucoup de tranches de vies absurdes, d’anecdotes, d’exclus et de surprises" écrit Angèle en légende d'une vidéo sur laquelle on découvre de nombreux extraits inédits du titre Bruxelles je t'aime. Entourée de plusieurs membres de son équipe, la chanteuse se dévoile en train d'enregistrer le tube qui a bercé notre fin d'année mais aussi de plaisanter avec Tristan Salvati, avec qui elle travaille depuis quatre ans. Une vidéo totalement délirante qui nous transporte un peu plus dans l'univers coloré et joyeux de la chanteuse dont le deuxième album s'est hissé parmi les meilleures ventes de l'année en seulement quelques jours d'exploitation. Angèle se produira également lors de plusieurs festivals Virgin Radio dès le mois de juin 2022.

