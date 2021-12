Angèle : Nonante-Cinq, la version physique est dispo partout avec deux jours d'avance

S'il ne fallait retenir qu'une surprise en cette fin d'année, ce serait celle-ci : pour célébrer son anniversaire comme il se doit, Angèle a choisi de leaker elle-même son deuxième album : le 3 décembre dernier, Nonante-Cinq s'est donc rendu dispo sur toutes les plateformes (avec une semaine d'avance)... et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Angèle a profité de son anniversaire (et de cette sortie) pour nous offrir un nouveau clip - pour Démons, sa collaboration avec Damso.

Alors que les vinyles et autres albums CD n'auraient dû être disponibles que le 10 décembre prochain, Angèle a -une fois de plus- surpris ses fans : la version physique de Nonante-Cinq sera disponible partout à compter de ce 8 décembre : "SURPRISE N2 !!!! Vu que j’ai auto-leaké l’album, on a réussi a avancer la sortie Cd et Vinyles", a t-elle ainsi annoncé sur Instagram. "Nonante-Cinq sera dispo dès demain (8 décembre) DANS TOUS LES MAGASINS !!!"

Digne successeur de Brol, Nonante-Cinq s'est d'ores et déjà fait une place dans les classements : après le succès de Bruxelles Je T'aime, Angèle continue de flirter avec les premières places des classements : Nul doute que Démons (seule et unique collaboration sur l'album) connaîtra le même succès de ses prédécesseurs.

Pour s'offrir cette fameuse version physique, rendez-vous ICI.