Angèle, le documentaire Netflix sera dispo le 26 novembre prochain

"Angèle, on t'aime. Angèle, on t'aime", lance Netflix sur Instagram, faisant écho au dernier single de la chanteuse - intitulé Bruxelles, Je T'aime. Après de longs mois passés loin de la scène et des projecteurs, Angèle nous revient, plus créative et plus lumineuse que jamais. Bruxelles, Je t'aime est annonciateur d'un nouvel album prometteur, dans la ligné de Brol. Dispo le 10 décembre prochain, ce nouvel opus (déjà en pré-commande) nous ouvre un nouveau chapitre dans la carrière de la jeune artiste belge. Et justement, pour mieux comprendre cette carrière si inspirante, Netflix nous offre un documentaire : Angèle sera disponible le 26 novembre prochain sur la plateforme.

"Je ne sais plus qui je suis"

Propulsée au sommet, invitée sur tous les plateaux, Angèle a vécu une ascension fulgurante : un miracle pour l'artiste, un cadeau empoisonné pour la jeune Angèle qui, au milieu des strass, des paillettes et des projecteurs, s'est perdue. Parce que personne ne racontera cette histoire mieux qu'elle, parce que seuls ses mots auront du sens pour raconter ce parcours aussi fou que flou, Angèle a uni ses forces à celles de Netflix pour mieux nous offrir un documentaire. Rendez-vous le 26 novembre prochain pour découvrir l'envers du décor.