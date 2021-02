Angèle lance une tombola au profit de la lutte contre le cancer de l'enfant !

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Julien Doré récoltait près d'un million d'euros grâce à sa tombola solidaire ! Une somme pharaonique qui devrait aider les sinistrés de la tempête Alex, survenue début octobre dans les Alpes-Maritimes, à retrouver une vie normale. De quoi donner des idées à ses camarades du show-business, parmi lesquels on retrouve Angèle, qui vient tout juste de lancer un projet similaire à celui de l'interprète de Coco Câline. En effet, la chanteuse belge s'est lancée le défi de récolter un maximum d'argent au profit de la lutte contre le cancer de l'enfant. Une initiative lancée en collaboration avec la fondation KickCancer. On y retrouve de nombreux lots tels qu'un piano signé de la main de l'artiste, une lithographie numérotée et dorée à la feuille d'or de Kylie Minogue, une photo de Bill Muray dans Lost in Translation prise par Sofia Coppola ou encore le manuscrit du hit Don't Start Now de Dua Lipa. Autant de lots prestigieux qui devraient motiver de nombreux internautes à s'offrir l'un des nombreux tickets disponibles au prix de 10 euros.

Si vous aussi vous souhaitez participer à cette belle initiative dont Angèle est à l'origine, il vous reste encore 35 jours (jusqu'au 23 mars prochain) pour tenter de remporter le lot de votre souhait. N'hésitez pas à découvrir les nombreux objets proposés dans cette tombola solidaire en cliquant ici. Et n'oubliez pas, c'est pour LA BONNE CAUSE !