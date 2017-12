Angèle : La Loi de Murphy dans les Coups de Cœur de la rédac

La sensation pop francophone de cette fin d'année n'a qu'un prénom. Angèle, 21 ans, affiche un minois angélique et une voix cristalline. Apparue dans le sillage du rappeur belge Roméo Elvis, dont elle est la petite sœur, Angèle a quant elle choisi de mêler paroles en anglais et en français, électro et pop. Son petit truc en plus, au vu de son unique chanson dévoilée pour le moment : un mélange de poésie et de texte accroché au réel. Du côté des influences, Angèle revendique autant le rap que l'électro ou des sons très commerciaux. La jeune femme a assuré les premières parties de Damso et d'Ibeyi, c'est dire si elle pratique avec une belle élégance le grand écart musical. Notre coup de cœur de la semaine c'est donc Angèle avec La Loi de Murphy !

La Loi de la Murphy est une délicieuse comptine pop où la chanteuse parle de la fameuse Loi de Murphy aussi appelée "loi de l'emmerdement maximum", une règle totalement empirique qui veut que si une chose peut mal tourner, elle finira inévitablement par mal tourner. Au programme donc : problème de thunes et de poisse intergalactique. Le clip de La Loi de Murphy, sorti fin octobre, cumule déjà plus de 2 millions de vues. Preuve ultime qu'Angèle fait partie des révélations de cette année 2017 et sera l'une des chanteuses à suivre de très près l'an prochain.