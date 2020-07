Angèle : La chanteuse nous offre un best-of de son confinement en vidéo !

À tout juste 24 ans, Angèle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière. Tout oublier, Balance ton quoi, Oui ou Non ou encore Ta reine, la chanteuse a su s'imposer au grand public comme l'une des révélations pop de ces dernières années. Alors qu'elle s'apprête à faire ses débuts au cinéma, l'artiste d'origine belge continue d'alimenter son compte Instagram de reprises musicales et de moments personnels. Dernière publication en date ? Une vidéo de plus de deux minutes dans laquelle on découvre la chanteuse dans toute sa splendeur. Reprises mégalos, challenge de danse sur des tubes de Rihanna ou Stromae et fou rires à répétition, Angèle nous régale avec un montage de ses meilleurs moments pendant le confinement.

"Doux souvenirs du confinement

. J’essaye de trouver des points positifs pour à éventuel re-confinement ???????? (croisons les doigts des pieds pour que ça n’arrive pas svp ????)" écrit alors la jeune artiste en légende de son post. Il faut dire que cette dernière aurait de quoi faire la moue. Prévue dans de nombreux festivals cet été, l'interprète de Tu me regardes a été forcée (coronavirus oblige) de reprogrammer tous ses concerts à l'été prochain. Un véritable crève-cœur pour les fans d'Angèle qui pourront tout de même se consoler grâce à ses vidéos humoristique mais aussi sa récente session au Studio Maurice dont on vous parlait il y a quelques temps.